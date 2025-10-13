Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа

Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя на встрече в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Во время встречи он опубликовал фото, на котором дарит Трампу золотую статуэтку голубя, символизирующую мир.

13 октября канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас примут участие в «саммите мира», который пройдет в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа.

Египетский лидер провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который в настоящее время находится в Израиле.

Саммит должен состояться 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Незадолго до этого Трамп объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.