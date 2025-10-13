На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа

Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя на встрече в Израиле
true
true
true
close
Saul Loeb/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Во время встречи он опубликовал фото, на котором дарит Трампу золотую статуэтку голубя, символизирующую мир.

13 октября канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас примут участие в «саммите мира», который пройдет в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа.

Египетский лидер провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который в настоящее время находится в Израиле.

Саммит должен состояться 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Незадолго до этого Трамп объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами