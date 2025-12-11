Кстати, по ударам в створ — 2-4. Хозяева забили обоими своими.
У «Лудогорца» Кайо Видала заменил Эрик Маркус, а вместо Филипа Калоча вышел Иван Йорданов.
ГОООООООООООООООООЛ! Оливье Вердон — 2:2! Станич подал мягко в штрафную, там последовал с линии вратарской удар от Алмейды, ну а набежавший Вердон фактически с линии головой внес в сетку!
Желтую карточку получил только что вышедший на поле Мохамед Камара. Сам защитник очень удивлен, даже изумлен, и это понятно — он сыграл в подкате чисто в мяч, но арбитр увидел иначе.
У ПАОКа вместо Тайсона вышел Андрия Живкович, Магомеда Оздоева заменил Мохамед Камара, а вместо Федора Чалова на поле появился Анестис Миту.
Вместо Ива Эрике Биле у «Лудогорца» вышел Ивайло Чочев.
Давит сейчас «Лудогорец». ПАОК обороняется и рассчитывает на контратаки.
Оливье Вердон бил в одиночестве в упор из вратарской после подачи Станича с углового, но умудрился послать мяч выше перекладины!
Атака болгар закончилась ударом Текпетей после передачи Сона и обыгрыша Кенни. Рикошет от Кендзеры и угловой.
Вяжет ПАОК хозяев, не давая ничего сделать.
У ПАОКа вместо Луки Иванушеца вышел Яннис Константелиас.
Высоко прессингует ПАОК. Накрыли Бонмана, Тайсон пытался успеть к мячу, чтобы пробить в пустые, но Бонман успел первым. А там еще и Чалов был рядом.
Очень много борьбы на каждом участке поля сейчас. ПАОК такой футбол устраивает.
Штрафной «Лудогорца» с правого фланга, скидка с дальнего угла вратарской, и все игроки «Лудогорца» требуют пенальти за игру рукой! Арбитр ничего подобного не видит, а Ив Эрик Биле спорит до желтой карточки.
Туда-сюда летает мяч сейчас после длинных передач, но никто толком зацепиться не может.
Атака «Лудогорца» закончилась неточным ударом Видала.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Алессандро Вольякко — 1:2! Десподов подал штрафной так, что мяч пролетел через владения Бонмана и опустился на газон ровно перед дальним углом в паре метров от ворот, где Вольякко в касание ногой переправил снаряд в ворота!
Оливье Вердон получил первую в сегодняшнем матче желтую карточку.
Абдул-Рахман Баба подключился к атаке ПАОКа, ворвался в штрафную с мячом и без помех пробил в дальний угол, но не попал.
Поеееехали! Второй тайм стартовал.
Довольно напряженный и равный первый тайм, в котором преимущество, причем весьма солидное, было то у одной, то у другой команды. «Лудогорец» выдержал стартовый натиск соперника и открыл счет сам, но не удержал перевес, вновь отдав игровое преимущество. Отмечаем, что голевую у ПАОКа сделал Магомед Оздоев. Ждем вторую половину.
Вот и все — свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Угловой «Лудогорца» ни к чему интересному у ворот гостей не привел.
ПАОК заработал штрафной на правом фланге, пошла подача, кто-то чиркнул головой, а Чалов чуточку не успел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть в пустой угол.
ГОООООООООООООООООООЛ! Кирилл Десподов — 1:1! В быстрой атаке ПАОКа Магомед Оздоев шикарной передачей разрезал оборону «Лудогорца», а открывшийся Десподов, красиво вывернув стопу, в касание подсек над рванувшим навстречу Бонманом. И так как раньше сам выступал за «Лудогорец», Десподов демонстративно не стал праздновать гол.
96% передач Дуарте точны. Очень хорош игрок «Лудогорца».
В быстрой атаке «Лудогорца» Текпетей получил в центре на линии штрафной передачу с правого фланга и мощно пробил — выше ворот.
ПАОК кое-как вернул себе контроль над мячом. В позиционной атаке пошла подача с левого края, но никто не побежал замыкать в нужную точку.
ГООООООООООООООООООООЛ! Петар Станич — 1:0! Станич пошел в дриблинг на входе в штрафную в правом полуфланге, дважды обыграл одного и того защитника, обыграл еще одного, оказался в окружении четырех соперников, один из которых ткнул в сторону своих ворот. Бросившийся вперед Павленка мяч отбил, но прямо на того же Станича, который после этого спокойно и закатил уже в пустые!
После подачи Станича действительно случился удар головой по воротам ПАОКа от Дуарте — рядом со штангой.
Абдул-Рахман Баба сфолил на Соне на фланге, остановив соперника руками. Штрафной в точке для подачи.
В последние минуты уже «Лудогорец» тотально контролирует мяч и позиционно атакует на половине поля греков.
Очень красивая комбинация «Лудогорца» на чужой половине поля. В финальной фазе Станич в штрафной головой спиной к воротам скинул мяч после заброса слева на линию штрафной, откуда Текпетей в касание мощно пробил над перекладиной!
Видал ворвался в штрафную гостей слева и простреливал, но защитника ПАОКа остановил мяч в подкате.
«Лудогорец» смог провести позиционную атаку, и в итоге Текпетей нашел возможность для удара из штрафной, но попал в ногу защитнику.
Вся игра идет на половине поля «Лудогорца», причем ПАОК очень неплох в прессинге и часто быстро возвращает себе утраченное владение.
Игра в том же ключе и идет пока, при этом темп довольно невысок.
Дальний удар Мейте — неточно.
35% на 65% по владению мячом сейчас. ПАОК полностью контролирует территорию.
ПАОК накрыл хозяев прессингом, отобрал мяч, и он был доставлен на линию штрафной Чалову, который пробил низом — Бонман поймал в прыжке.
Не дошла проникающая передача на Чалова — мяч прикатился в руки Бонману.
И снова мяч под контролем у гостей. «Лудогорец» пока в основном обороняется на своей половине поля.
После позиционного контроля от ПАОКа на первых минутах теперь уже мяч забрал «Лудогорец», и в итоге Видал попытался пробить головой почти с угла вратарской после подачи слева, но толком не попал по мячу.
В первой же атаке гостей сначала пробил Оздоев — Бонман отразил. Подобравший за штрафной Кенни тоже нанес удар, но неточно.
Поееееехали! Матч начался.
У «Лудогорца» в активе шесть очков после пяти туров, и он располагается на 27-м месте из 36-ти команд. В плей-офф, напомним, выходят первые 24 клуба в таблице. ПАОК набрал восемь очков и идет на 17-й строчке.
А вот стартовый состав греческого ПАОКа от Рэзвана Луческу:
Павленка — Кенни, Кендзера, Вольякко, Баба — Оздоев, Мейте — Деспотович, Иванушец, Тайсон — Чалов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер болгарского «Лудогорца» Пер Матиас Хегмо: Бонман — Сон, Вердон, Диниш Алмейда, Недялков — Калоч, Станич, Дуарте — Видал, Биле, Текпетей.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура Лиги Европы болгарский «Лудогорец» принимает на своем поле греческий ПАОК, за который выступают российские полузащитник и нападающий Магомед Оздоев и Федор Чалов соответственно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.