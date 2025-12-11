На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва за плей-офф Лиги Европы: «Лудогорец» принимает ПАОК Оздоева и Чалова. LIVE

Лига Европы. 6-й тур. «Лудогорец» (Болгария) — ПАОК (Греция). ОНЛАЙН

FC PAOK
В матче шестого тура Лиги Европы находящийся сразу за зоной плей-офф болгарский «Лудогорец» принимает на своем поле располагающийся в таблице выше греческий ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
2-й тайм
11 декабря 20:45
Лудогорец
Разград, Болгария
33' Станич
71' Вердон
2 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
39' Десподов
48' Вольякко
Стадион «Хювефарма Арена», Разград, Болгария
1-й тайм

33' Станич

39' Десподов

2-й тайм

47' Вердон

53' Биле

71' Вердон

48' Вольякко

69' Камара

75'

Кстати, по ударам в створ — 2-4. Хозяева забили обоими своими.

73'

У «Лудогорца» Кайо Видала заменил Эрик Маркус, а вместо Филипа Калоча вышел Иван Йорданов.

72'

ГОООООООООООООООООЛ! Оливье Вердон — 2:2! Станич подал мягко в штрафную, там последовал с линии вратарской удар от Алмейды, ну а набежавший Вердон фактически с линии головой внес в сетку!

71'

Желтую карточку получил только что вышедший на поле Мохамед Камара. Сам защитник очень удивлен, даже изумлен, и это понятно — он сыграл в подкате чисто в мяч, но арбитр увидел иначе.

70'

У ПАОКа вместо Тайсона вышел Андрия Живкович, Магомеда Оздоева заменил Мохамед Камара, а вместо Федора Чалова на поле появился Анестис Миту.

68'

Вместо Ива Эрике Биле у «Лудогорца» вышел Ивайло Чочев.

67'

Давит сейчас «Лудогорец». ПАОК обороняется и рассчитывает на контратаки.

65'

Оливье Вердон бил в одиночестве в упор из вратарской после подачи Станича с углового, но умудрился послать мяч выше перекладины!

64'

Атака болгар закончилась ударом Текпетей после передачи Сона и обыгрыша Кенни. Рикошет от Кендзеры и угловой.

63'

Вяжет ПАОК хозяев, не давая ничего сделать.

61'

У ПАОКа вместо Луки Иванушеца вышел Яннис Константелиас.

60'

Высоко прессингует ПАОК. Накрыли Бонмана, Тайсон пытался успеть к мячу, чтобы пробить в пустые, но Бонман успел первым. А там еще и Чалов был рядом.

57'

Очень много борьбы на каждом участке поля сейчас. ПАОК такой футбол устраивает.

54'

Штрафной «Лудогорца» с правого фланга, скидка с дальнего угла вратарской, и все игроки «Лудогорца» требуют пенальти за игру рукой! Арбитр ничего подобного не видит, а Ив Эрик Биле спорит до желтой карточки.

53'

Туда-сюда летает мяч сейчас после длинных передач, но никто толком зацепиться не может.

51'

Атака «Лудогорца» закончилась неточным ударом Видала.

49'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Алессандро Вольякко — 1:2! Десподов подал штрафной так, что мяч пролетел через владения Бонмана и опустился на газон ровно перед дальним углом в паре метров от ворот, где Вольякко в касание ногой переправил снаряд в ворота!

48'

Оливье Вердон получил первую в сегодняшнем матче желтую карточку.

47'

Абдул-Рахман Баба подключился к атаке ПАОКа, ворвался в штрафную с мячом и без помех пробил в дальний угол, но не попал.

46'

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Довольно напряженный и равный первый тайм, в котором преимущество, причем весьма солидное, было то у одной, то у другой команды. «Лудогорец» выдержал стартовый натиск соперника и открыл счет сам, но не удержал перевес, вновь отдав игровое преимущество. Отмечаем, что голевую у ПАОКа сделал Магомед Оздоев. Ждем вторую половину.

45+2'

Вот и все — свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

44'

Угловой «Лудогорца» ни к чему интересному у ворот гостей не привел.

42'

ПАОК заработал штрафной на правом фланге, пошла подача, кто-то чиркнул головой, а Чалов чуточку не успел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть в пустой угол.

40'

ГОООООООООООООООООООЛ! Кирилл Десподов — 1:1! В быстрой атаке ПАОКа Магомед Оздоев шикарной передачей разрезал оборону «Лудогорца», а открывшийся Десподов, красиво вывернув стопу, в касание подсек над рванувшим навстречу Бонманом. И так как раньше сам выступал за «Лудогорец», Десподов демонстративно не стал праздновать гол.

39'

96% передач Дуарте точны. Очень хорош игрок «Лудогорца».

38'

В быстрой атаке «Лудогорца» Текпетей получил в центре на линии штрафной передачу с правого фланга и мощно пробил — выше ворот.

36'

ПАОК кое-как вернул себе контроль над мячом. В позиционной атаке пошла подача с левого края, но никто не побежал замыкать в нужную точку.

33'

ГООООООООООООООООООООЛ! Петар Станич — 1:0! Станич пошел в дриблинг на входе в штрафную в правом полуфланге, дважды обыграл одного и того защитника, обыграл еще одного, оказался в окружении четырех соперников, один из которых ткнул в сторону своих ворот. Бросившийся вперед Павленка мяч отбил, но прямо на того же Станича, который после этого спокойно и закатил уже в пустые!

31'

После подачи Станича действительно случился удар головой по воротам ПАОКа от Дуарте — рядом со штангой.

30'

Абдул-Рахман Баба сфолил на Соне на фланге, остановив соперника руками. Штрафной в точке для подачи.

28'

В последние минуты уже «Лудогорец» тотально контролирует мяч и позиционно атакует на половине поля греков.

25'

Очень красивая комбинация «Лудогорца» на чужой половине поля. В финальной фазе Станич в штрафной головой спиной к воротам скинул мяч после заброса слева на линию штрафной, откуда Текпетей в касание мощно пробил над перекладиной!

23'

Видал ворвался в штрафную гостей слева и простреливал, но защитника ПАОКа остановил мяч в подкате.

22'

«Лудогорец» смог провести позиционную атаку, и в итоге Текпетей нашел возможность для удара из штрафной, но попал в ногу защитнику.

20'

Вся игра идет на половине поля «Лудогорца», причем ПАОК очень неплох в прессинге и часто быстро возвращает себе утраченное владение.

17'

Игра в том же ключе и идет пока, при этом темп довольно невысок.

14'

Дальний удар Мейте — неточно.

13'

35% на 65% по владению мячом сейчас. ПАОК полностью контролирует территорию.

11'

ПАОК накрыл хозяев прессингом, отобрал мяч, и он был доставлен на линию штрафной Чалову, который пробил низом — Бонман поймал в прыжке.

9'

Не дошла проникающая передача на Чалова — мяч прикатился в руки Бонману.

6'

И снова мяч под контролем у гостей. «Лудогорец» пока в основном обороняется на своей половине поля.

3'

После позиционного контроля от ПАОКа на первых минутах теперь уже мяч забрал «Лудогорец», и в итоге Видал попытался пробить головой почти с угла вратарской после подачи слева, но толком не попал по мячу.

2'

В первой же атаке гостей сначала пробил Оздоев — Бонман отразил. Подобравший за штрафной Кенни тоже нанес удар, но неточно.

1'

Поееееехали! Матч начался.

20:45

У «Лудогорца» в активе шесть очков после пяти туров, и он располагается на 27-м месте из 36-ти команд. В плей-офф, напомним, выходят первые 24 клуба в таблице. ПАОК набрал восемь очков и идет на 17-й строчке.

20:40

А вот стартовый состав греческого ПАОКа от Рэзвана Луческу:

Павленка — Кенни, Кендзера, Вольякко, Баба — Оздоев, Мейте — Деспотович, Иванушец, Тайсон — Чалов.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер болгарского «Лудогорца» Пер Матиас Хегмо: Бонман — Сон, Вердон, Диниш Алмейда, Недялков — Калоч, Станич, Дуарте — Видал, Биле, Текпетей.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура Лиги Европы болгарский «Лудогорец» принимает на своем поле греческий ПАОК, за который выступают российские полузащитник и нападающий Магомед Оздоев и Федор Чалов соответственно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

