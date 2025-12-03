Фигуристка Костылева не примет участие в Кубке Первого канала

Костылева не примет участие в Кубке Первого канала по состоянию здоровья

Чемпионка России среди юниорок в одиночном катании Елена Костылева не примет участие в юниорском Кубке Первого канала по состоянию здоровья. Об этом сообщила официальная фан-группа фигуристки в Telegram.

«Давайте пожелаем Лене скорейшего выздоровления и восстановления. Мы тебя очень сильно любим и ждем», — говорится в сообщении.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой заявила, что дочь продала ее из-за любви к Плющенко.