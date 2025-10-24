«ПСЖ» хочет обменять Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» начало поиски нового вратаря для усиления конкуренции основному голкиперу Люке Шевалье. Об этом сообщает издание «Mash на спорте».

Приоритетным вариантом стал 23-летний чешский вратарь «Браги» Лукаш Горничек. Также в шорт-лист вошли украинец Анатолий Трубин из «Бенфики», Диогу Кошта из «Порту» и Руй Силва из «Спортинга». При этом отмечается, что Кошта вряд ли согласится на роль второго номера.

Ситуация с Трубиным может измениться в случае возможного перехода в «Бенфику» Марка-Андре тер Штегена.

Решение о переходе нового голкипера будет зависеть от возможности трудоустройства Матвея Сафонова. Рассматриваются варианты с обменом или арендой российского голкипера с правом последующего выкупа.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам после разгромной победы «ПСЖ».