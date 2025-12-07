«Именно этого мне не хватало»: Сафонов о первом матче в сезоне за «ПСЖ»

Сафонов заявил, что получил удовольствие от первого матча в сезоне за «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от первого в сезоне матча за «ПСЖ», отметив, что получил удовольствие от игры.

«Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счет. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне», — сказал Сафонов.

Сафонов вышел на поле в игре против «Ренна» Встреча, которая состоялась в ночь на 7 декабря, завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан. Сафонов отыграл весь матч «на ноль», оформив свой третий «сухой» матч в карьере в Лиге 1.

В турнирной таблице Лиги 1«ПСЖ» располагается на втором месте, набрав 33 очка. «Ренн» с активом в 24 очка находится на шестой позиции.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды до этого матча. В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам после первого за сезон выхода в старте «ПСЖ».