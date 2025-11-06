На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Даже у великих не всегда все получается»: Фетисов объяснил, почему Овечкин не забивал

Фетисов: Овечкин постарается выиграть Кубок Стэнли
true
true
true
close
Nick Wass/AP

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал голевую засуху и забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионата НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил «Газете.Ru», почему российский форвард до этого не забивал четыре матча подряд.

«Игру видно, но что-то не пошло — так бывает. Нужно найти свой ритм, найти себя. Даже у таких великих игроков не всегда все получается. Сейчас – да, он забил, гора упала с плеч.

Думаю, его целью было не только 900 голов в этом сезоне, он наверняка постарается вместе с командой выиграть Кубок Стэнли и отблагодарить болельщиков, которые его поддерживают более 20 лет. И получать удовольствие от игры тоже немаловажно.

Я играл в НХЛ в этом возрасте и понимаю, что психологическое давление — не лучший союзник. Но, в любом случае, на нем есть ответственность за счет популярности и ожиданий со стороны болельщиков. Конечно, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку. Но он парень опытный, справится со всем этим. Сезон длинный, только начинается, так что свои голы он забьет, будет радовать семью и болельщиков», — считает Фетисов.

На данный момент на счету Овечкина 977 голов с учетом плей-офф. По этому показателю он отстает от рекордсмена Уэйна Гретцки на 39 шайб.

Ранее владелец «Вашингтона» назвал Овечкина талантом поколения.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами