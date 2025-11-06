«Даже у великих не всегда все получается»: Фетисов объяснил, почему Овечкин не забивал

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал голевую засуху и забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионата НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил «Газете.Ru», почему российский форвард до этого не забивал четыре матча подряд.

«Игру видно, но что-то не пошло — так бывает. Нужно найти свой ритм, найти себя. Даже у таких великих игроков не всегда все получается. Сейчас – да, он забил, гора упала с плеч.

Думаю, его целью было не только 900 голов в этом сезоне, он наверняка постарается вместе с командой выиграть Кубок Стэнли и отблагодарить болельщиков, которые его поддерживают более 20 лет. И получать удовольствие от игры тоже немаловажно.

Я играл в НХЛ в этом возрасте и понимаю, что психологическое давление — не лучший союзник. Но, в любом случае, на нем есть ответственность за счет популярности и ожиданий со стороны болельщиков. Конечно, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку. Но он парень опытный, справится со всем этим. Сезон длинный, только начинается, так что свои голы он забьет, будет радовать семью и болельщиков», — считает Фетисов.

На данный момент на счету Овечкина 977 голов с учетом плей-офф. По этому показателю он отстает от рекордсмена Уэйна Гретцки на 39 шайб.

Ранее владелец «Вашингтона» назвал Овечкина талантом поколения.