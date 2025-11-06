На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелец «Вашингтона» назвал Овечкина талантом поколения

Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал в своих соцсетях на 900-ю заброшенную шайбу Александра Овечкина, назвав россиянина талантом поколения.

«900 голов. Только Алекс Овечкин мог заставить это число казаться неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея округа Колумбия. Поздравляю, Ови», — написал Леонсис.

Встреча «Вашингтона» и «Сент-Луиса» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1. Овечкин забросил шайбу и первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 7 ноября. Команды выйдут на лед в 3.30 по московскому времени.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

