Легенда ЦСКА рассказал, стоит ли Сафонову возвращаться в Россию

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что голкиперу французского «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит рассмотреть варианты в Германии или Испании.

«Конечно, Сафонову лучше оставаться в Европе, если есть предложения. Можно рассмотреть Германию, Испанию. Не знаю, может ли он сейчас перебраться в Англию, наверное, оттуда не будет предложений. Можно рассмотреть топ-3 Португалии. Но все зависит от предложений. Сафонов вкусил вкус победы в Лиге чемпионов. Какой смысл уходить в команду, если она борется за выживание?! Сафонов является хорошим, надежным вратарем», — сказал Масалитин.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее «ПСЖ» начал искать замену Сафонову.