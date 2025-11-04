Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари, передает «Чемпионат».

Бекхэм с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.

Ранее Бекхэм попал в больницу.