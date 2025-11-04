На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III посвятил экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари, передает «Чемпионат».

Бекхэм с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.

Ранее Бекхэм попал в больницу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами