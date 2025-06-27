Бывший футболист сборной Англии, совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм попал в больницу. Информацию об этом в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместила супруга футболиста Виктория Бекхэм.

Она опубликовала фото, на котором экс‑футболист лежит на больничной койке с гипсом, а кадр подписала фразой «Выздоравливай скорее». Издание The Mirror указало, что футболист перенес операцию из-за травмы, последствия которой длились 20 лет. Пока ни Бекхэм, ни его супруга пока не раскрывают подробности произошедшего.

Бекхэмы женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов. В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился играть в МЛС.

14 июня 2025 года Бекхэм был посвящен в рыцари. Футболист удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Ранее футболист «Динамо» одним словом ответил, соответствует ли состав клуба чемпионским амбициям.