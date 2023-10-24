Бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста

Ребекка Лоос, бывшая любовница английского полузащитника Дэвида Бекхэма, заявила, что не она являлась причиной депрессии Виктории Бехкэм, а сам футболист. Ее слова передает Daily Mail.

«Дэвид не должен умалчивать все подробности. Ему стоит взять на себя ответственность. Но ему бы стоило понять, что именно он виновен в депрессии своей жены», — сказала Лоос.

Также девушка отметила, что Дэвид изменял своей жене не только с ней.

«Он открыл дверь и я увидела модель, которая лежала на кровати. Я была вне себя от злости. Я посмотрела на него, отдала ему телефон и сказала: «Твоя жена». Мне было так больно и некомфортно», — добавила Лоос.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

Ранее первая ракетка мира сфотографировалась в коротких шортах в обнимку с Бекхэмом.