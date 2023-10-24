Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста

Экс-любовница Бекхэма Лоос сообщила, что он изменял жене не только с ней

close
100%
Vianney Le Caer/Invision/AP

Ребекка Лоос, бывшая любовница английского полузащитника Дэвида Бекхэма, заявила, что не она являлась причиной депрессии Виктории Бехкэм, а сам футболист. Ее слова передает Daily Mail.

«Дэвид не должен умалчивать все подробности. Ему стоит взять на себя ответственность. Но ему бы стоило понять, что именно он виновен в депрессии своей жены», — сказала Лоос.

Также девушка отметила, что Дэвид изменял своей жене не только с ней.

«Он открыл дверь и я увидела модель, которая лежала на кровати. Я была вне себя от злости. Я посмотрела на него, отдала ему телефон и сказала: «Твоя жена». Мне было так больно и некомфортно», — добавила Лоос.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

Ранее первая ракетка мира сфотографировалась в коротких шортах в обнимку с Бекхэмом.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий