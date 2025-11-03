На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Краснодару» предрекли поражение в чемпионской гонке

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом в 2026 году
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром» заявил, что «быки» не смогут защитить чемпионский титул.

«Чемпионами они второй год подряд не станут, не хватит им сил, думаю, отыграть до конца сезона так же, как они играют сейчас. Это очень сложно — поддерживать такой темп и ритм игры, быть морально готовым к каждому матчу. Они просядут, не станут чемпионами, но в тройке будут однозначно», — заявил Пономарев.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1, в концовке встречи с поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, за что «Краснодар» получил два удаления в игре со «Спартаком».

Футбол. Чемпионат России
