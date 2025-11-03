Легенда ЦСКА объяснил, за что «Краснодар» получил два удаления

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром» футболисты «горожан» получили две красные карточки из-за переизбытка чувств.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1, в концовке встречи с поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

«Это эмоции, скорее всего, кураж. Команда выигрывает, последние минуты, нервная система уже слишком уязвимой становится. Очень сложно держать себя в спокойном состоянии, отсюда эти лишние движения, карточки и удаления. Теперь против «Балтики» будет тяжело играть из-за дисквалификаций», — заявил Пономарев.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил два удаления «Краснодара».