Легенда ЦСКА озвучил главную проблему «Спартака»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Спартак» перестал быть сплоченным
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Спартак», потерпевший поражение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара», растерял свой стиль.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

«Спартак» совершенно перестал быть сплоченным, каждый играет за себя. У них нет командной игры и нет никаких каких-то ходов интересных, ну очень просто и прямолинейно играют. С ними справляться-то нечего — они словно открытая книга. «Краснодар» вчера мог и больше добавить, конечно. Спартаковцы дурака валяют на футбольном поле, их надо заставлять работать, бегать. Они не хотят быстро перемещаться, быстро передавать мяч друг другу, быстро соображать. Проще всего играть поперек и назад, поперек и назад, а там, может быть, и стандарт какой-нибудь получится — угловой или штрафной. Вот и все, никакой комбинационной игры нет, спартаковской, вообще никакой. Жалко и обидно», — заявил Пономарев.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда проиграла «Краснодару».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
