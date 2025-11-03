Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда проиграла «Краснодару»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что команда потерпела поражение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара» из-за несобранности.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

«Краснодар» понравился больше. В первом тайме и начале второго они имели полное преимущество, забили два мяча, потом произошел ряд обстоятельств, из-за чего «Спартак» отыграл один мяч, а затем мог и вообще сравнять счет. Спартаковцы допустили много ошибок, играли несобранно, поэтому и не смогли добиться положительного результата», — заявил Гладилин.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

