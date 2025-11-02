Овечкин впервые с апреля 2023 года выиграл вбрасывание в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл вбрасывание в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйрбз».

40-летний россиянин впервые в этом сезоне встал на точку. Выигранное вбрасывание стало для него первым с марта 2023 года. В сезоне-2022/23 Овечкин выиграл четыре попытки из девяти (44%), в двух следующих – не выиграл ни разу из четырех попыток.

В ночь на 2 ноября «Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» — 3:4. Основное время завершилось ос счетом 3:3, исход матча решился в серии послематчевых буллитов. Овечкин не сумел отличиться результативными действиями по ходу игры, а также не реализовал свой буллит.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин оформил всего два гола, что стало для него повторением его худшего старта в Национальной хоккейной лиге. Такой же старт хоккеист выдал в сезоне-2023/24, в котором в итоге забросил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

Ранее российский хоккеист стал третьей звездой дня в НХЛ.