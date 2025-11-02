«Краснодар» вернул свое лидерство, обыграв «Спартак» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Краснодаре на Ozon Арене и завершился со счетом 2:1 в пользу южан.

«Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Александр Черников открыл счет, первым отреагировав на отскок от штанги. На 59-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество хозяев после продолжительной атаки. На 88-й минуте колумбийский нападающий получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В компенсированное время Ливай Гарсия сократил отставание «Спартака», реализовав один из заключительных моментов матча. Ранее на 10-й минуте гол Кордобы был отменен из-за положения вне игры после просмотра VAR.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

