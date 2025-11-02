На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На игроков «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»

На автобус с футболистами «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»
Пресс-служба «Спартака»

Перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» неизвестные напали на автобус с футболистами московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Нападение произошла по пути на стадион. Неизвестный предмет, брошенный в транспорт, разбил одно из окон автобуса, однако никто из игроков не пострадал.

Представители «Спартака» проинформировали о происшествии делегата матча и правоохранительные органы.

«Мы предпримем все необходимые меры для обеспечения безопасности команды и расследования этого инцидента», — заявили в клубе.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на третьей строчке, набрав 29 очков. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

Ранее «Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
