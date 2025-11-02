02 ноября 2025, 19:30
Обновлено: 02 ноября 2025, 19:03
Спорт
Экзамен от чемпиона для Станковича: «Краснодар» принимает «Спартак». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на Ozon Арене принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
02 ноября 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
19:25
«Спартак»: Максименко, Ву, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Барко, Фернандеш, Солари, Угальде.
19:20
«Краснодар»: Агкацев, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на Ozon Арене принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.