«Кубок дружбы» по хоккею с мячом закончился массовой дракой

В Ульяновске «Кубок дружбы» по хоккею с мячом закончился массовой дракой
Турнир по мини-хоккею с мячом на стадионе «Аксель-Арена» в Ульяновске завершился массовой дракой. Об этом пишет издание «73 онлайн».

Состязания проходили 1 ноября. Соревнования собрали шесть любительских команд из Ульяновска и области. Поединок между командами «Олимп» и «Братство» (организация запрещена в России) закончился массовой дракой спортсменов.

Как указано в группе команды «Буран» из Мирного, «по техническим причинам матчи за 1-2, 3-4 места были отменены». Однако согласно другой информации, эти матчи все же были проведены, однако организаторы отменили церемонию закрытия турнира с вручением призов отменили.

28 октября массовой дракой завершился чемпионат ХМАО по рукопашному бою с участием как спортсменов, так и зрителей. Чемпионат по рукопашному бою проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный». По предварительным данным, конфликт начался после того, как один из зрителей пытался пнуть участника соревнований. Перепалка быстро переросла в потасовку, где приняли участие и спортсмены, и присутствующие зрители.

Ранее в Албании засомневались в гендере бразильской волейболистки.

