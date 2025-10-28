На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовая драка на чемпионате по рукопашному бою с участием зрителей попала на видео

В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку
Во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою участники турнира и присутствующие на мероприятии зрители устроили массовую драку. Об этом пишет издание URA.RU.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

«Массовая драка произошла во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.

Чемпионат по рукопашному бою проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный». По предварительным данным, конфликт начался после того, как один из зрителей пытался пнуть участника соревнований. Перепалка быстро переросла в потасовку, где приняли участие и спортсмены, и присутствующие зрители.

25 октября появилась информация, что тренер по ММА из Узбекистана избивал детей палкой на занятиях и выкладывал видеозаписи произошедшего в свои социальные сети. Видеороликами заинтересовалась полиция, в правоохранительные органы стали поступать жалобы на тренера и методы его работы. При этом сам мужчина заверяет, что подобные методы тренировки были одобрены родителями.

На одной из записей видно, как мужчина бьет детей по ногам, в том числе по задней поверхности бедра.

Ранее 12-летний самбист из Мытищ сломал ногу сопернику из-за ссоры.

Хроника
