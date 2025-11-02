На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Албании засомневались в гендере бразильской волейболистки

Албанская федерация волейбола обязала спортсменку Феррейру пройти гендерный тест
close
РИА Новости

Албанская федерация волейбола дисквалифицировала бразильскую волейболистку Найару Феррейру, которая выступает за «Динамо» из Тираны, из-за подозрений в отношении ее гендерной идентичности. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

Спортсменка была отстранена на несколько недель от соревнований в Албании, также ее обязали пройти гендерный тест. Уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда назвал решение дискриминационным. Он подчеркнул, что в его ведомстве могут начать расследование по этому поводу.

Тренер «Динамо» Орландо Коджа заявил об опасности прецендента и не согласился с отстранением спортсменки, также заявив, что Феррейра намерена покинуть Албанию после получения результата теста.

Один из самых громких гендерных скандалов произошел на Олимпиаде-2024. Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

Ранее Хелиф призвали покинуть публичное поле и «выйти из игры».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами