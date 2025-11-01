Олимпиаду сравнили с позорными шабашами

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против показа Игр в России, передает РИА Новости.

«Зачем нам транслировать их позорные шабаши? И кто знает, что теперь будет на зимней Олимпиаде в Италии. Там, где нет наших спортсменов, все плохо», — сказал Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала смотреть Олимпиаду-2026.