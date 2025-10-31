ЦСКА и «Пари НН» назвали составы на матч РПЛ, Акинфеев не сыграет

Московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе армейского клуба вновь не сыграет вратарь и капитан Игорь Акинфеев, который получил повреждение в начале октября. Место в воротах ЦСКА займет Владислав Тороп.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев.

После 13-ти туров национального первенства ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 27 очков. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб, набравший семь очков, идет на последнем, 16 месте.

В следующем матче армейский клуб на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» дома в тот же день примет казанский «Рубин». Встреча также начнется в 16:30 мск.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, потеряет ли команда шансы на победу в РПЛ, если уступит «Краснодару».