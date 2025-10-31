Спорт
За первой строчкой: ЦСКА принимает «Пари НН». LIVE
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
31 октября 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 14-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле в Москве принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.