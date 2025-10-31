Легенда «Спартака» рассказал, потеряет ли команда шансы на победу в РПЛ, если уступит «Краснодару»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что красно-белые не потеряют шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если проиграют «Краснодару».

«У нас очки теряют все. «Локомотив» еще не проиграл ни одного матча, но не оторвался ни от кого. Если ты выигрываешь 6-7 матчей, то ты уже наверху. Пока ничего критического нет, но уже на грани», — сказал Масалитин.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

