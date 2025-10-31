На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Материалы дела о вымогательстве у Смолова исчезли в УВД Москвы

Материалы дела о вымогательстве $1 млн у Смолова потеряли в отделе УВД Москвы
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уголовные материалы по делу о вымогательстве миллиона долларов у экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова за драку в «Кофемании» исчезли в отделе УВД Западного административного округа Москвы. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Сторона спортсмена была вынуждена подать жалобу в прокуратуру из-за полного бездействия правоохранительных органов.

Смолов обратился в правоохранительные органы еще в начале июля 2025 года после требования $1 млн за нераспространение компрометирующих видео из кофейни в Москве. Вымогатели также предлагали «урегулирование вопросов» со следствием и прокуратурой. Несмотря на установленные законом сроки проверки — от 3 до 30 дней, за четыре месяца не было предпринято существенных действий.

Обнародовалась аудиозапись переговоров, где мужчина с голосом, похожим на тестя футболиста Александра Кокорина, детально описывает расценки за «замятие» дела и демонстрирует связи в правоохранительных органах. Смолов категорически отказался от сделки, заявив о намерении действовать исключительно в правовом поле.

28 мая Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее футболист Федор Смолов заявил, что похитители Мостового недоработали.

Футбол. Чемпионат России
