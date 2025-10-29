«Недоработали ребята, «Динамо» могло увезти очко»: Смолов о попытке похищения Мостового

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в шутливой форме высказался о попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, передает SMOL FM.

«Мостовой очень здорово забил «Динамо». У него ещё намедни произошла ситуация, как раз-таки накануне этого матча. Мог вообще не выйти на эту игру. «Динамо» бы как минимум одно очко могло увезти. То есть недоработали ребята из Морской академии, да?» — заявил Смолов.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее друг Мостового рассказал, как спас футболиста от похищения.