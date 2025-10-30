На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Медведев вырвал победу у итальянца Сонего, выйдя в четвертьфинал «Мастерса»
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче третьего круга «Мастерса» в Париже.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту и завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев восемь раз подал навылет, реализовал два из семи брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки. Сонего показал аналогичное количество эйсов, но использовал только два из восьми брейк-шансов. В решающем сете при счете 4:4 россиянин сделал брейк, а затем уверенно закрыл матч на своей подаче.

Для Медведева этот результат стал первым выходом в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» с 2021 года. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Александр Зверев — Алехандро Давидович-Фокина.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист вылетел с третьего круга «Мастерса» в Париже.

