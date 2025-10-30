Российский теннисист вылетел с третьего круга «Мастерса» в Париже

Теннисист Хачанов проиграл шестой ракетке мира де Минору в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, уступив австралийцу Алексу де Минору в матче третьего круга.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 2:6 в пользу шестой ракетки мира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первый сет продолжался 34 минуты. Хачанов сразу уступил свою подачу и к шестому гейму проигрывал 1:4. Несмотря на попытку отыграться, российский теннисист допустил решающую ошибку на приеме при счете 2:5, отдав партию сопернику. Во втором сете де Минор вновь сразу сделал брейк и довел матч до победы.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» де Минор сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже.