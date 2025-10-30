Главный тренер сборной России по велотреку: этот сезон можно описать двумя словами

Главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» подвел итоги завершившегося сезона.

«Можно описать прошедший сезон двумя словами — Яна и Алина (Яна Бурлакова и Алина Лысенко завоевали медали на чемпионате мира по велотреку. — «Газета.Ru»). Если серьезно, то этот сезон был таким же сложным, как предыдущие. Мы полноценно выступили на всех международных соревнованиях. Открыли год чемпионатом Европы и закрыли чемпионатом мира. Вернулись из Чили буквально вчера.

Наши лидеры показали свое преимущество и доказали, что они являются лидерами не только по названию, но и по достижениям. Огромное спасибо вам, Яна и Алина, чтобы задаете тот тренд, на который ориентируются другие спортсмены и берут с вам пример.

Пять спортсменов приняли участие в чемпионате мира в этом году. В прошлом году участвовала только Яна Бурлакова. Мы доказали всем, что все, что здесь делается у нас в стране — даже в таких условиях, — делается на высоком уровне. Это было оценено. Все нас очень ждут. Конкурентности мы только добавляем», — сказал Кубеев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее спортсменка из Петербурга установила рекорд России на чемпионате страны по велотреку.