Российский теннисист Медведев вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг «Мастерса» в Париже.

В стартовом матче турнира россиянин обыграл испанца Хауме Мунара. Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут завершилась со счетом 6:1, 6:3.

В следующем матче Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист покинул топ-10 рейтинга ATP.