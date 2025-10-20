Российский теннисист покинул топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов опустился с десятого на 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Несмотря на это, Хачанов остается первой ракеткой России. Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку, а Андрей Рублев остался на 15-й позиции.

Первое место занимает испанец Карлос Алькарас, на второй строчке находится итальянец Янник Синнер, замыкает тройку сильнейших представитель Германии Александр Медведев.

19 октября Медведев стал победителем турнира серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

В финале российский спортсмен одержал победу над французом Корентеном Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:3.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев снялся в национальном костюме Казахстана после победы на турнире.