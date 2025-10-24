Андреева не примет участие в Итоговом турнире WTA

Андреева выступит на Итоговом турнире WTA в парном разряде

18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка выступит на турнире в Эр-Рияде в парных соревнованиях, где составит дуэт с другой российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

20 октября Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

Восьмую и последнюю позицию в одиночном разряде заняла Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, которая отобралась на турнир после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале в Токио.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября.

В основном розыгрыше одиночного разряда также выступят Соболенко, Паолини, Швентек, Кис, Анисимова, Гауфф и Пегула.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева не заявилась на турнир категории WTA 500 в Токио из-за отсутствия визы.