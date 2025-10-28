На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть определенные привычки»: в «Вашингтоне» высказались о позиции Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: у Овечкина есть привычки, которые нужно учитывать
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился размышлениями о том, что Коннор Макмайкл в понедельник на тренировке занял позицию центра в звене с Александром Овечкиным и Райаном Леонардом. Его слова приводит официальный сайт «столичных».

До этого Макмайкл и Овечкин, когда оказывались в одном звене, играли на флангах.

«И я бы не стал называть это сложностью, скорее, это нюансы, отличия — такие же, как при игре с любым другим крайним. Но у Овечкина есть определенные привычки, которые нужно учитывать: где он предпочитает получать шайбу, где располагается на льду, как он общается и все в этом духе», — отметил Карбери.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Следующую игру «Кэпиталз» проведут 29 октября против «Далласа».

Ранее Евгений Малкин превзошел достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века.

Хоккей. НХЛ
