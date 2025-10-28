На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Малкин превзошел достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века

Нападающий «Питтсбурга» Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ XXI века
true
true
true
close
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века после матча регулярного чемпионата «Сент-Луис Блюз».

В матче, который завершился со счетом 6:3 в пользу «пингвинов», Малкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. После этого матча у российского хоккеиста стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые десять игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше (у Горди Хоу на один балл больше).

Также это первый результат в нынешнем веке. Малкин по этому показателю обошел российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который удерживал рекорд до этого.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкину предрекли уход из «Питтсбурга».

Хоккей. НХЛ
