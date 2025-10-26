На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин сыграл рекордный 1500-й матч в НХЛ

Овечкин сыграл 1500-й матч НХЛ, проваленный со счетом 1:7
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7. Единственный гол «Вашингтона» на 46-й минуте забил Тревор Ван Римсдайк, тогда у «Сенаторз» дублем отметился Дилан Козенс.

Овечкин стал первым российским игроком, достигшим этой отметки. Он занимает 21-е место по количеству сыгранных матчей. Вторым в списке остается Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом) (1316 матчей), третьим — Сергей Гончар (1301). Замыкают пятерку Сергей Федоров (1248) и продолжающий карьеру Евгений Малкин (1222 игры).

После этого матча «Вашингтон» сохранил пятое место в Восточной конференции с 12 очками, а «Оттава» с 9 очками поднялась на 12-ю позицию. Следующую игру «Кэпиталз» проведут 29 октября против «Далласа».

Ранее российский голкипер «Флориды» провел юбилейный сухой матч в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
