В «Крыльях» назвали главную проблему клуба

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что не все игроки успели восстановиться после травм. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Ракову нужно время, он пропустил очень много, вы сами все видите, поэтому он сыграл так немного. Бабкину тоже нужно время набрать форму, мы договаривались на 60 минут, но в итоге оставили его на подольше. В этом, в принципе, и вся наша проблема — большое количество травмированных. Нам не хватает ключевых игроков», — заявил Адиев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях против махачкалинского «Динамо». Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Анжи Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

