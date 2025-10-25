Рахманович пробил головой после навеса справа — выше.
Джимми Марин дал по ногам Роману Вильягре, но тут без карточки, хотя тоже было близко.
Амар Рахманович получил желтую карточку за фол на Облякове, который после возобновления игры вернулся на поле.
Обляков снова на газоне. Жестко ему досталось на фланге. Медбригада ЦСКА на поле.
Рахманович развернулся и пробил с разворота из-за штрафной — рядом с ближней девяткой.
Марин нанес опасный удар из-за штрафной, сместившись в центр — Тороп потащил.
Давление ЦСКА достаточно серьезное, но «Крылья» выдерживают. Сами самарцы организовали позиционную атаку, и в ее финале Печенин пробил из-за штрафной с рикошетом — Тороп поймал в прыжке.
Первый в матче угловой заработал ЦСКА. Обляков выполнил подачу, но защита «Крыльев» справилась.
Тороп прочитал прострел Печенина и классно сыграл на перехвате. Могло быть опасно.
Дальний удар Облякова в позиционной атаке ЦСКА — неточно.
ЦСКА позиционно атакует. Заблокировали удар Вильягры самарцы.
На хороших скоростях началась игра.
Сразу же Обляков оказался на газоне после попадания рукой в лицо от Ильзата Ахметова в верховой борьбе. Желтая карточка.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода во главе.
А вот стартовый состав «Крыльев Советов» от Магомеда Адиева:
Песьяков, Рассказов, Печенин, Лепский, Чернов, Евгеньев, Костанца, Бабкин, Ахметов, Марин, Рахманович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:
Тороп, Гаич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Вильягра, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Алеррандро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.