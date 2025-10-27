В «Крыльях» назвали самые лучшие команды России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что армейцы вместе с «Краснодаром» являются лучшими на данный момент в стране. Его слова приводит «Газета.Ru».

«ЦСКА и «Краснодар» — наиболее организованные команды в нашем чемпионате, им удалось избежать проблем на старте сезона. Нам из-за наших проблем надо сосредоточиться на блокировке игры соперника. В начале чемпионата у нас был больше процент владения мячом, мы играли от себя. Сейчас другая ситуация, мы стараемся играть более вертикально, у нас изменился стиль игры», — заявил Адиев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях против махачкалинского «Динамо». Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Анжи Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее в ЦСКА рассказали, что будут делать с нападающими.