В ЦСКА объяснили, почему не дали сыграть Акинфееву в день его чествования

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не думал выпускать Акинфеева с «Крыльями»
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что не думал выпустить в концовке игры вратаря Игоря Акинфеева, которого чествовали перед началом встречи, из-за его травмы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я немного нервничал, ситуация была не столь благоприятная, поэтому я не думал выпускать Акинфеева в конце игры. Мне бы хотелось, чтобы он провел этот матч, но из-за травмы это было невозможно. Буду честным — даже мысли не возникало о замене. Мы все здесь — профессионалы, боремся за очки, нам надо было выиграть и набрать три очка. Но Акинфееву скоро будет 40, мы сможем отпраздновать эту дату и много-много чего еще», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве 25 октября, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее в ЦСКА рассказали, что делают с преемником Игоря Акинфеева.

Футбол. Чемпионат России
