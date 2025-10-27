На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦСКА рассказали, что делают с преемником Акинфеева

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что проводит с вратарем Торопом приватные беседы
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что уделяет голкиперу Владиславу Торопу много внимания. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Тороп очень хорошо растет и прогрессирует, ему очень важно набираться опыта. Мы очень много работаем с ним персонально и разбираем эпизоды на теории, стараемся ему помочь в работе над тем, чтобы иметь возможность точно выносить мяч от ворот. Мы стараемся разыгрывать мяч коротко от ворот, но это не всегда возможно. В такие моменты нужно использовать длинный вынос, над этим мы стараемся работать вместе со Славой», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве 25 октября, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал диктора Игоря Плешакова легендой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами