В ЦСКА рассказали, что делают с преемником Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что уделяет голкиперу Владиславу Торопу много внимания. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Тороп очень хорошо растет и прогрессирует, ему очень важно набираться опыта. Мы очень много работаем с ним персонально и разбираем эпизоды на теории, стараемся ему помочь в работе над тем, чтобы иметь возможность точно выносить мяч от ворот. Мы стараемся разыгрывать мяч коротко от ворот, но это не всегда возможно. В такие моменты нужно использовать длинный вынос, над этим мы стараемся работать вместе со Славой», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве 25 октября, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал диктора Игоря Плешакова легендой.