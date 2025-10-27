На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео, на котором люди, пытавшиеся похитить Мостового, совершают преступление

Похищение зятя депутата Госдумы Макарова попало на видео
true
true

Похищение зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова попало на видео, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 25 октября. Злоумышленников задержали в тот же день. Позже оказалось, что эти люди причастны и к попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. На спортсмена было совершено нападение 23 октября. Тогда Мостовому удалось отбиться и убежать в лес.

Уголовные дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»).

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее бывшего футболиста сборной Бразилии освободили после похищения.

Футбол. Чемпионат России
