После попытки похищения футболиста Мостового завели уголовные дела

Дела по трем статьям возбуждены после похищения бизнесмена и попытки похищения футболиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о задержании подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста.

Имя футболиста не раскрывается, но РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что злоумышленники пытались похитить игрока петербургского «Зенита» Андрея Мостового, предпринимателя, которого удалось похитить, зовут Сергей Селегинь. Также отмечается, что пока нет официальных подтверждений этим данным.

Уголовные дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»)».

Ранее российского бойца MMA задержали на Бали по подозрению в похищении человека.