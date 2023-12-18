Бывшего футболиста сборной Бразилии освободили после похищения

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Валенсии» Марселиньо Кариоку был освобожден гражданской полицией после похищения на музыкальном концерте, передает Globo.

Футболист пропал 17 декабря. СМИ утверждали, что с концерта он уехал с женщиной. Позже его автомобиль нашли в 25 км от места проведения мероприятия. После этого злоумышленники связались с семьей преступника. За освобождение игрока они потребовали $18 тыс.

Утром в понедельник двое мужчин были арестованы по подозрению в причастности к этому делу. В своем видеообращении, которое было опубликовано в соцсетях, Кариока рассказал, что к похищению причастен муж женщины, с которой у него завязались отношения на концерте.

Сейчас Кариоке 52 года. Он завершил карьеру в 2009 году, выступая за местный клуб «Санту-Андре». В Европе он известен по выступлениям за «Валенсию» и французский «Аяччо». С 1998 по 2001 год футболист провел четыре матча за национальную команду Бразилии.

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