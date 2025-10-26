На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спасибо, что приехал»: Хабиб обратился к Дурову после их встречи

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Павла Дурова за поддержку на UFC 321
true
true
true
close
Telegram-канал «Код Дурова»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к бизнесмену и главе мессенджера Telegram Павлу Дурову в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо, что приехал поддержать», — написал он.

Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где состоялась его встреча с Нурмагомедовым. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

До этого Дуров встретился с еще одним российским бойцом — Петром Яном, который выложил совместную фотографию с бизнесменом в своем Instagram.

«В нашей команде пополнение», — подписал изображение российский боец.

15 октября появилась информация, что Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отметил прогресс троюродного брата.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами