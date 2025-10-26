«Спасибо, что приехал»: Хабиб обратился к Дурову после их встречи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к бизнесмену и главе мессенджера Telegram Павлу Дурову в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо, что приехал поддержать», — написал он.

Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где состоялась его встреча с Нурмагомедовым. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

До этого Дуров встретился с еще одним российским бойцом — Петром Яном, который выложил совместную фотографию с бизнесменом в своем Instagram.

«В нашей команде пополнение», — подписал изображение российский боец.

15 октября появилась информация, что Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отметил прогресс троюродного брата.