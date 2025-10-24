«Пополнение в команде»: Петр Ян показал фото с Павлом Дуровым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян выложил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с программистом и миллиардером Павлом Дуровым.

«В нашей команде пополнение», — подписал изображение российский боец.

15 октября появилась информация, что Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию. Бой, который является реваншем, пройдет в ночь с 6 на 7 декабря по московскому времени на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее российский боец UFC оказался тяжелее соперника на 11 кг перед боем на турнире UFC 321.