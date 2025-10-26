«Младший — мы только разгоняемся»: Хабиб Нурмагомедов о победе брата

Хабиб Нурмагомедов о победе Умара: мы только разгоняемся, есть над чем работать

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях отметил прогресс троюродного брата Умара после победы над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Младший — мы только разгоняемся, есть над чем работать», — прокомментировал Хабиб Нурмагомедов победу брата. Он подчеркнул, что Умар продолжает совершенствовать свою технику и бойцовские качества.

Умар Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Александр Волков заявил, что изучил регламент UFC после прошлого спорного поражения.