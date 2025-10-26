На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Прочитал правила и отомстил»: Волков о своей победе на турнире UFC 321

Боец Волков после поражения от Двалишвили: прочитал правила и отомстил
twitter.com/mmafighting

Российский боец Александр Волков после победы на турнире UFC 321 в Абу-Даби заявил, что специально изучил регламент UFC после прошлого спорного поражения от Мераба Двалишвили. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я прочитал правила и отомстил», — заявил Волков, отметив, что на этот раз сознательно демонстрировал активность в партере, зная, что судьи обязаны оценивать такие действия. Боец добавил, что его оппонент избегал открытого боя, делая ставку на удушающие приемы, тогда как сам Волков искал нокаут.

24 октября Волков и бразильский спортсмен Жаилтон Алмейда прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Разница в массе между спортсменами составила 11 кг.

На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдом.

Для Волкова эта победа стала 39-й в профессиональной карьере (11 поражений). Алмейда потерпел четвертое поражение при 22 победах. После турнира в Абу-Даби Волков занимает 5-ю позицию в рейтинге тяжеловесов UFC.

Ранее чемпион AMC заявил, что победа Волкова не вызывает сомнений.

