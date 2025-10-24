Стала известна судьба российских альпинистов, застрявших на вершине в Непале

Группа российских альпинистов спустилась с вершины горы Манаслу в Непале на плато, которое находится на высоте 6500 метров. Об этом рассказал в комментарии «Матч ТВ» вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

«У группы альпинистов все в порядке. Они были на (высоте) 7700 метров, спустились на 6500 метров. Спустились по австрийскому маршруту, находятся на плато, скоро выйдут на свою тропу», — отметил он.

22 октября пять альпинистов под руководством Андрея Васильева достигли вершины Манаслу. При этом на подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене ушло пять дней. У альпинистов возникли трудности во время спуска из-за того, что в горах начался сильный ветер и снегопад.

По информации СМИ, команда Васильева планировала спуститься пешком по плато до высоты 7100 метров, а потом выйти на австрийский маршрут. Однако альпинисты смогли пройти лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости. Альпинисты смогли связаться с местными спасателями и запросить помощь. Группа сообщила, что у них очень мало сил из-за постоянной борьбы со стихией.

Ранее в российском посольстве в Непале прокомментировали ситуацию с застрявшими в горах россиянами.